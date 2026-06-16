Nach aktuellem Kenntnisstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein weiteres, vor ihm geparktes Fahrzeug im Rahmen des Ein- oder Ausparkvorganges. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Schadensregulierung zu gewährleis-ten.
Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Ansprechpartner:
Sonja Bothe, PHK`in
-stellv. Dienstgruppenleiterin-
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
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Verkehrsunfallflucht