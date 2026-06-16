Am 15.06.2026 kam es im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 13:00 Uhr in Daun, in der Leopoldstraße Höhe Hausnummer 29 zu einer Verkehrsunfallflucht.



Nach aktuellem Kenntnisstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein weiteres, vor ihm geparktes Fahrzeug im Rahmen des Ein- oder Ausparkvorganges. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Schadensregulierung zu gewährleis-ten.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 in Verbindung zu setzen.



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Ansprechpartner:

Sonja Bothe, PHK`in

-stellv. Dienstgruppenleiterin-

Telefon 06592 9626-0

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