Daun
Verkehrsunfallflucht
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 15.06.2026 kam es im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 13:00 Uhr in Daun, in der Leopoldstraße Höhe Hausnummer 29 zu einer Verkehrsunfallflucht.


Nach aktuellem Kenntnisstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein weiteres, vor ihm geparktes Fahrzeug im Rahmen des Ein- oder Ausparkvorganges. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Schadensregulierung zu gewährleis-ten.
Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ansprechpartner:
Sonja Bothe, PHK`in
-stellv. Dienstgruppenleiterin-
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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