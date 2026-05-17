Birkenfeld
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild

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dpa

Am Sonntag, 17.05.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz "Am Stadion" in Birkenfeld ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Zeitraum von 15:00 Uhr - 17:30 Uhr einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Birkenfeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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