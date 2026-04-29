Hierbei wurde ein dort geparkter blauer Ford Fiesta, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Morbach (06533/93740) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533/93740
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Verkehrsunfallflucht