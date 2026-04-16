Im Zeitraum von Dienstag, den 14.04.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 15.04.2026, 07:35 Uhr, kam es in der Straße Schulweg in Fohren-Linden zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug vor dem Anwesen Schulweg 7. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



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Polizeidirektion Trier

PI Baumholder



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