Am Dienstag, den 07.04.2026 wurde zwischen 12:30 und 13:05 Uhr ein grüner Ford Kuga an der linken Seite der hinteren Stoßstange auf dem MediaMarkt Parkplatz beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ daraufhin den Parkplatz.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-5610 oder per Email: piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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