Der Unfallverursacher verließ daraufhin den Parkplatz.
Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-5610 oder per Email: piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht
Der Unfallverursacher verließ daraufhin den Parkplatz.