Hierbei touchierte der flüchtige Fahrzeugführer mit seinem Außenspiegel der Fahrerseite den Außenspiegel der Fahrerseite des entgegenkommenden und in Richtung B 268 fahrenden schwarzen Mercedes.
Am Mercedes entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der
Unfallverursacher entfernte sich, ohne die erforderlichen Daten zur
Schadensregulierung auszutauschen.
Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Geländewagen gehandelt haben.
Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel:
06581-91550.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
PK Dubois
Telefon: 06581-91550
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Verkehrsunfallflucht