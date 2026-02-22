



Zwei Fahrzeuge, welche in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkt waren, wurden durch einen vorbeifahrenden weißen Kastenwagen touchiert. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden an den beiden geparkten Fahrzeugen. Der Wagen des Unfallverursachers dürfte diverse Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PiPruem





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell