Am 17.2.26 kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:25 Uhr auf dem Parkplatz des HIT Supermarktes/Hagebau in Daun zu einer Verkehrsunfallflucht.



Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein weißes KFZ beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 zu melden.



