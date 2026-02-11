

Hierbei touchierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit seinem rechten Aussenspiegel den linken Aussenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Dabei klappte der Aussenspiegel seines Fahrzeuges ein. Am heutigen Tage stellte der Unfallverursacher einen Schaden am Aussenspiegel seines PKW fest, sodass dieser auch davon ausgehe, daß das geparkte Fahrzeug durch die Kollision ebenfalls beschädigt wurde.

Bei dem geparkten Fahrzeug soll es sich um einen hellgrauen Kombi handeln, das Kennzeichen sei nicht bekannt.

Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizteiinspektion Baumholder

St-Hubertus Strasse 1

55774 Baumholder

Tel.:06783-9910





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell