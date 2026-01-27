



Ein weißer Pkw, welcher unmittelbar vor dem Haupteingang der Tesla Automobil GmbH am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung geparkt war, wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug touchiert.



Hierdurch entstand ein Schaden am Außenspiegel sowie an der Karosserie im Bereich oberhalb des vorderen Radkastens.



Der Unfall dürfte sich im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr ereignet haben. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



