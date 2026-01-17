Mutmaßlich kam es beim Aus - oder Einparken des gesuchten PKW zur Kollision mit dem parkenden Fahrzeug des Geschädigten.
Anschließend ist der Unfallverursacher geflüchtet.
Die Polizei sucht in dieser Sache nach einem schwarzen SUV.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850).
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
