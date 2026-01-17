Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen dunkelblauen VW-Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht