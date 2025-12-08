Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 17:00 Uhr in Erden in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug eine Mauer unweit des Anwesens der Hausnummer 31 und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. 06531 95270) zu melden



