

Hierbei touchierte ein noch unbekannter PKW-Fahrer ein dort abgestelltes weißes Firmenfahrzeug. Es entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



In diesem Zusammenhang der Unfallflucht möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen: Sollten Sie durch ein Missgeschick oder Fahrfehler ein anderes Auto beschädigen, so sind Sie gesetzlich verpflichtet, eine angemessene Zeit zu warten, bis der Unfallgegner erscheint. Einen Adresszettel zu hinterlassen reicht - entgegen weit verbreiteter Annahme - nicht aus! Wenn niemand kommt, muss die Polizei gerufen werden.

Kommen Sie gut durch den Winter! Ihre Polizeiinspektion Baumholder



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

Tel: 06783-9910

Email: pibaumholder@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell