In der Zeit zwischen Freitag, 05.12.25, 16:00 Uhr und Samstag, 06.12.25, 09:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Breitenweg 3 in Ruschberg.

Vor dem Anwesen wurde ein abgestelltes Fahrzeug durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



