Vor dem Anwesen wurde ein abgestelltes Fahrzeug durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
Tel: 06783/9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
