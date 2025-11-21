Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Außenspiegel des Pkw abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Verkehrsunfallflucht
