Am Samstag, dem 09.08.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es auf dem Prümer Aldi-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.





Durch einen unbekannten Täter wurde ein hier parkender, schwarzer VW T-Roc an der vorderen Tür der Beifahrerseite beschädigt.



Demnach dürfte der Schaden durch eine zu weit geöffnete Tür beim Ein-oder Aussteigen entstanden sein.



Zeugen oder der/die Verantwortliche werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PIPruem





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell