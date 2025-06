Am Samstag, 07.06.2025, meldet ein Fahrzeughalter einen Unfallschaden an seinem Transporter.

Nach Meinung des Geschädigten soll die Beschädigung wahrscheinlich am Freitag, 06.07.2025, gg. 17.40 bis 18.00 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in Birkenfeld entstanden sein.



Nach Sichtung des Unfallschadens stieß offenbar ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren in oder aus einer Parklücke gegen den hinteren rechten Beleuchtungskörper des geparkten Sprinters. Dessen Kunststoffglas wurde durch den Anstoß beschädigt.



Bei einer nachträglichen Überprüfung des Unfallortes konnten keine verwertbaren Spuren festgestellt werden. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Birkenfeld zu melden, wenn sie zweckdienliche Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht mitteilen können.



