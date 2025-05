In Abwesenheit des Fahrzeugführers wurde das geparkte Fahrzeug am Heck, hintere Stoßstange auf der Beifahrerseite, beschädigt.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Hinweise werden an die Polizei Wittlich erbeten.



