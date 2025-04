Der PKW verunfallte unter anderem im Abfahrtsbereich Beilingen und setze anschließend die Fahrt in die Ortslage Speicher fort, wo er durch beherztes Eingreifen anderer Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt gehindert werden konnte.

Während der Fahrt über die L39 kam es zu mehreren Fahrmanövern, bei welchen der Gegenverkehr möglicherweise gefährdet wurde und teilweise ausweichen musste. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des PKW gefährdet worden sein könnten, werden gebeten sich unter den o.a. Kontaktdaten mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



