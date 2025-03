Autobahn A1, Höhe Fell (ots) - Am Freitag den 28.02.2025 kam es gegen 17:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1. Kurz vor der Fellerbachtalbrücke in Fahrtrichtung Trier in dem dortigen Baustellenbereich fuhr ein weißer Transporter der Firma Hermes auf einen LKW auf.