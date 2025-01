Der Geschädigte stellte seinen grauen VW Passat am 04.01.2025, zunächst von 08:10 - 08:20 Uhr zum Parken auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bausendorf ab. Hiernach fuhr er dann nach Landscheid zum dortigen Café im Netto-Marktgebäude, wo er auf dem zugehörigen Parkplatz gegen 08:50 Uhr seinen Pkw zum Parken abstellte.



Als er gegen 10:30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange seines Pkw, vorne rechts.



Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Der Unfallschaden müsste sich demnach entweder auf dem Parkplatz des Discounter Netto in Bausendorf oder in Landscheid ereignet haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich der der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



