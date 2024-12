Am 28.12.2024 gegen 11:10 Uhr kam es in der Koblenzer Straße / B 49 in 54538 Bengel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete.





Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte demnach beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich möglicherweise um ein größeres Fahrzeug wie ein LKW oder Traktor gehandelt haben.



Sollte es Zeugen geben, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden diese gebeten sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



