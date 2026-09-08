Bitburg
Verkehrsunfallflucht zw. Bollendorf und Echternacherbrück
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 08.09.2026 (gegen 16:45 Uhr), ereignete sich auf der L1, zwischen Bollendorf und Echternacherbrück, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Genauer kam es zur Spiegel-Spiegelkollision zwischen dem Pkw des Mitteilers (dunkler Opel) und dem unbekannten, in Fahrtrichtung Bollendorf fahrenden Unfallverursacher. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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