Genauer kam es zur Spiegel-Spiegelkollision zwischen dem Pkw des Mitteilers (dunkler Opel) und dem unbekannten, in Fahrtrichtung Bollendorf fahrenden Unfallverursacher. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
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Verkehrsunfallflucht zw. Bollendorf und Echternacherbrück