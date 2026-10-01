Am PKW konnten mehrere, kleinere Kratzer linksseitig am Fahrzeugheck festgestellt werden.
Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen bislang nicht vor.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf