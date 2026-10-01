Prüm
Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
Symbolbild

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dpa

Prüm - Niederprüm (ots) - Am 30.09.2026 im Zeitraum zwischen 06:55 Uhr und 15:30 Uhr wurde in der "Von-Bendeleben-Straße" in Prüm, Ortsteil Niederprüm, ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug beschädigt.



Am PKW konnten mehrere, kleinere Kratzer linksseitig am Fahrzeugheck festgestellt werden.

Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen bislang nicht vor.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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