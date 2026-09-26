Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht



Ein jugendlicher Radfahrer stürzte in Begleitung zweier Freunde mit seinem Fahrrad gegen einen parkenden Pkw.

Der Fahrer blieb dabei vermutlich unverletzt. Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden.

Der Radfahrer und seine Begleiter entfernten sich danach in Richtung Büschweg ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Verursacher war mit einem markanten Fahrrad unterwegs. Es hatte einen dickeren Rahmen wie bei einem Pedelec/E-Bike und der Rahmen war neongrün/grau.



Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 oder per E-Mail an pischweich.wache@polizei.rlp.de



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