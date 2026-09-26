Trier-Pfalzel
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

Am Freitag, 25.09.2026 zwischen 23:15 und 23:30 Uhr kam es in der Gregor-von-Pfalzel-Straße in Trier-Pfalzel zu einem Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute


Ein jugendlicher Radfahrer stürzte in Begleitung zweier Freunde mit seinem Fahrrad gegen einen parkenden Pkw.
Der Fahrer blieb dabei vermutlich unverletzt. Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden.
Der Radfahrer und seine Begleiter entfernten sich danach in Richtung Büschweg ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Der Verursacher war mit einem markanten Fahrrad unterwegs. Es hatte einen dickeren Rahmen wie bei einem Pedelec/E-Bike und der Rahmen war neongrün/grau.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 oder per E-Mail an pischweich.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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