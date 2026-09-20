Hierbei beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW T-Cross. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich die noch unbekannte Person unberechtigt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen genommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Sachbearbeiter: PK Schmitt
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Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!
Hierbei beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW T-Cross. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich die noch unbekannte Person unberechtigt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen genommen.