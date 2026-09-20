Idar-Oberstein
Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 10.09.2026 kam es zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr am Hauptbahnhof in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Hierbei beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW T-Cross. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich die noch unbekannte Person unberechtigt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de

Sachbearbeiter: PK Schmitt


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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