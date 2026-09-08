Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen PKW. Dieser touchierte beim Einparken das Fahrzeug des Geschädigten.
Der Geschädigte bemerkte den Schaden an seinem Fahrzeug erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Winter
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen PKW. Dieser touchierte beim Einparken das Fahrzeug des Geschädigten.