Idar-Oberstein
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Montag, den 07.09.2026, wurde ein bereits parkendes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Aldi in der Michelswiese in Idar-Oberstein durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Lesezeit 1 Minute

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen PKW. Dieser touchierte beim Einparken das Fahrzeug des Geschädigten.
Der Geschädigte bemerkte den Schaden an seinem Fahrzeug erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Winter
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


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