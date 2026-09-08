Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Montag, den 07.09.2026, wurde ein bereits parkendes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Aldi in der Michelswiese in Idar-Oberstein durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen PKW. Dieser touchierte beim Einparken das Fahrzeug des Geschädigten.

Der Geschädigte bemerkte den Schaden an seinem Fahrzeug erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Winter

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



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