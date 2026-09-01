Idar-Oberstein
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!
Symbolbild
dpa

Am Samstag, den 29.08.2026, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Flugplatzstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht eines Verkehrsunfallbeteiligten.

Lesezeit 1 Minute


Der Unfall ereignete sich im Kurvenbereich. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um ein älteres A-Klasse-Modell von Mercedes-Benz, Baujahr 2001 bis 2012, in der Farbe Silber.
Das Fahrzeug befuhr die Flugplatzstraße von Göttschied aus kommend in Fahrtrichtung Vollmersbachstraße.
Im Kurvenbereich verstieß der Mercedes-Benz gegen das Rechtsfahrgebot und touchierte mit seinem Spiegel den Spiegel des entgegenkommenden Fahrzeugs.
Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.
Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
PK Winter
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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