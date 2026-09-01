Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Samstag, den 29.08.2026, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Flugplatzstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht eines Verkehrsunfallbeteiligten.



Der Unfall ereignete sich im Kurvenbereich. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um ein älteres A-Klasse-Modell von Mercedes-Benz, Baujahr 2001 bis 2012, in der Farbe Silber.

Das Fahrzeug befuhr die Flugplatzstraße von Göttschied aus kommend in Fahrtrichtung Vollmersbachstraße.

Im Kurvenbereich verstieß der Mercedes-Benz gegen das Rechtsfahrgebot und touchierte mit seinem Spiegel den Spiegel des entgegenkommenden Fahrzeugs.

Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

PK Winter

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell