Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Pkw einen auf einem Hof am Straßenrand geparkten Pkw.
Durch die Kollision entstand Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
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Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Pkw einen auf einem Hof am Straßenrand geparkten Pkw.