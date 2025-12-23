Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hierbei wurde ein in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer/die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs setzte anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich diesbezüglich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter Telefonnummer 06561 96850 in Verbindung zu setzen.



