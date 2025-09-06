Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht



Der Fahrer eines roten PKW beschädigte beim Ausparken den neben ihm abgestellten VW. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein bislang unbekannter Zeuge sprach den Geschädigten im Anschluss an und schilderte, dass er den Vorfall beobachtet habe.

Dieser wichtige Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden, um Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug, zum Fahrer oder zum genauen Unfallhergang zu machen.



Darüber hinaus bittet die Polizei weitere mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem roten Fahrzeug im genannten Zeitraum geben können, sich zu melden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich (06571/9260) zu melden.



