Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht





Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es aufgrund eines Spurwechsels zu einem Verkehrsunfall. Laut Unfallbeteiligten soll es bei dem verantwortlichen PKW um einen Mercedes gehandelt haben,

welcher durch den Spurwechsel den Unfall verursacht haben soll. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 in Verbindung zu setzten.



