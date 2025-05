Verkehrsunfallflucht, Wirtschaftsweg zwischen Gransdorf und Spangdahlem

Am Donnerstag, den 15.05.2025, kam es gegen 14:15 Uhr auf dem Wirtschaftsweg zwischen dem Mitfahrerparkplatz in Spangdahlem und Gransdorf zu einem Verkehrsunfall.



Das Unfallgeschehen spielte sich wenige hundert Meter hinter der Wirtschaftsbrücke, welche über die A60 in Richtung Gransdorf führt, ab.

Hierbei kollidierte der Fahrer eines E-Bikes mit einer Fußgängerin. Durch die Kollision stürzten sowohl die Fußgängerin, als auch der E-Bike Fahrer.

Der E-Bike Fahrer stieg unvermittelt danach wieder auf sein Fahrrad, entfernte sich in Richtung Gransdorf und ließ die verletzte Fußgängerin zurück.

Diese musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.



Der flüchtige E-Bike Fahrer wurde auf 60-75 Jahre geschätzt, trug einen dunklen Helm, eine Sonnenbrille und ein rot/weißes Shirt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



