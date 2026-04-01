Verkehrsunfallflucht Wasgau Birkenfeld

Am Mittwoch, den 01.04.2026 im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16.15 Uhr kam es in Birkenfeld auf dem Parkplatz der Wasgau-Filiale in der Wasserschiederstraße 42 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei parkte der Geschädigte seinen PKW unmittelbar vor dem vorderen Eingang der Filiale. Der Verursacher kollidierte vermutlich bei einem Einparkversuch mit dem PKW des Geschädigten und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.



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