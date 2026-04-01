Verkehrsunfallflucht Wasgau Birkenfeld

Hierbei parkte der Geschädigte seinen PKW unmittelbar vor dem vorderen Eingang der Filiale. Der Verursacher kollidierte vermutlich bei einem Einparkversuch mit dem PKW des Geschädigten und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
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Hierbei parkte der Geschädigte seinen PKW unmittelbar vor dem vorderen Eingang der Filiale. Der Verursacher kollidierte vermutlich bei einem Einparkversuch mit dem PKW des Geschädigten und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.