Hierbei beschädigte ein dunkler SUV beim Ausparken aus einer Parklücke eine Palisadenmauer und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.:06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.
Verkehrsunfallflucht vor Metzgerei
