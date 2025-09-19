Verkehrsunfallflucht vor Metzgerei

Am 19.09.2025 gegen 14:20 Uhr ereignete sich in der Ortslage Freudenburg vor der Fleischerei Thielmann in der König-Johann-Straße ein Verkehrsunfall.

Hierbei beschädigte ein dunkler SUV beim Ausparken aus einer Parklücke eine Palisadenmauer und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.:06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

https://s.rlp.de/PDTrier





