Verkehrsunfallflucht vom 19.05.2025 in Göttschied

Am 19.05.2025, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 22:45 Uhr, wurde in der Dr. Ottmar-Kohler-Straße in Göttschied ein parkendes Fahrzeug beschädigt.

Idar-Oberstein (ots) -



Am 19.05.2025, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 22:45 Uhr, wurde in der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße in Göttschied ein parkendes Fahrzeug beschädigt.

Das beschädigte Fahrzeug befand sich in der Parkbucht der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße in Fahrtrichtung Göttschieder Straße, kurz vor der Einmündung Richtung Klinikum.

Beim beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Audi Q2. Dieses Fahrzeug wies Beschädigungen an der Heckstoßstange vor.

Das unfallverursachende Fahrzeug stieß vermutlich beim Rangieren in oder aus einer Parklücke gegen den weißen Audi und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.

Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781 / 561-0

Telefax: 06131/4868-7739

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell