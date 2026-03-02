Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Flucht eines frisierten Motorrollers und ein 17-Jähriger ohne Führerschein - Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein Fahrzeug offensichtlich mit einem Blumenbeet kollidiert war, dabei erheblichen Sachschaden verursacht und die Unfallstelle verlassen hatte.

An der Unfallstelle fanden die Beamten ein amtliches Kennzeichen, das sie einem Beschuldigten zuordnen konnten. Zudem entdeckten sie eine schlangenlinienartige Spur aus austretender Kühlflüssigkeit, die in Richtung Mittelbollenbach führte. Die Polizisten verfolgten die Spur bis zu einem Parkplatz, wo das stark beschädigte Fahrzeug festgestellt wurde.

Durch weitere Ermittlungen trafen die Einsatzkräfte den Beschuldigten in einer Wohnung an. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und gab nach Belehrung an, das Fahrzeug geführt und den Unfall verursacht zu haben. Zudem räumte er Alkoholkonsum ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Halsbrecherische Flucht vor der Polizei auf einem frisierten Motorroller



Am späten Nachmittag des 28. Februars entzog sich ein 19-jähriger Motorrollerfahrer in Idar-Oberstein einer Polizeikontrolle, flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern bis auf die B 41, gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer und muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen illegaler technischer Veränderungen am Fahrzeug strafrechtlich verantworten. Weitere Informationen unter:https://s.rlp.de/vVJ6LQb



Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Motorrollerfahrers gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen.



Kurze Flucht endet in Strafverfahren - 17-jähriger ohne Führerschein unterwegs



Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nacht des 1. März bemerkten Polizeibeamte einen Pkw, der die Hauptstraße in Fahrtrichtung Idar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Im Einmündungsbereich Hauptstraße/Zubringer B41 missachtete der Fahrer ein Stoppschild und überquerte die Kreuzung ungebremst mit überhöhter Geschwindigkeit. Beim Erblicken des Streifenwagens bog er unmittelbar in die Georg-Maus-Straße ab und setzte seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz der Stadtverwaltung fort. Anschließend fuhr der Fahrer über einen Verbindungsweg in die Straße "Auf der Acht", schaltete währenddessen das Fahrzeuglicht aus und beschleunigte erneut, bevor er auf einen Parkplatz auffuhr. Dort konnte der 17-Jährige Jährige kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und zudem noch alkoholisiert war. Nach der Kontrolle wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



