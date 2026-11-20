Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen die Heinrichstraße in Fahrtrichtung B50. Kurz vor der Einmündung kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Poller.

Anschließend soll der Fahrzeugführer ausgestiegen sein, den Poller in sein Fahrzeug geladen und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu einem weißen Kleinwagen gesucht, der möglicherweise einen frischen Unfallschaden im Frontbereich oder an der rechten Fahrzeugseite (Beifahrerseite) aufweist.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850).



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