Verkehrsunfallflucht Straßenlaterne in Morbach beschädigt

einer Verkehrsunfallflucht in Morbach.

Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde bereits am 08.12.2025 eine Straßenlaterne in der Industriestraße (Nähe Bauzentrum) beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533-93740.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de





