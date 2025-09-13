Verkehrsunfallflucht Schweich

Am Donnerstag 04.09.2025 gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Im Ermesgraben in Schweich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit niederländischem Kennzeichen und einem Fahrradträger auf der Anhängerkupplung beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke einen weiteren PKW beschädigte.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise hinsichtlich des verursachenden PKW machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell