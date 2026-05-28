Den Spuren zufolge dürfte der Verursacher beim Versuch seinen PKW links neben den beschädigten PKW einzuparken, mit diesem kollidiert sein. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges ist bisher nicht bekannt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581/91550 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-91550
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Verkehrsunfallflucht Rewe Parkplatz Saarburg
Den Spuren zufolge dürfte der Verursacher beim Versuch seinen PKW links neben den beschädigten PKW einzuparken, mit diesem kollidiert sein. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges ist bisher nicht bekannt.