Verkehrsunfallflucht Rewe Parkplatz Saarburg

Am Dienstag, den 26.05.2026, zwischen 15:47 Uhr und 15:55 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Leukbach" auf dem Rewe Parkplatz in Saarburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein in der Nähe des Eingangsbereichs geparkter, grüner Ford Focus beschädigt wurde.

Den Spuren zufolge dürfte der Verursacher beim Versuch seinen PKW links neben den beschädigten PKW einzuparken, mit diesem kollidiert sein. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581/91550 zu melden.



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Telefon: 06581-91550

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