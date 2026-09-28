Pronsfeld
Verkehrsunfallflucht Pronsfeld
Symbolbild
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dpa

Zwischen dem 24.09.2026 gegen 18:00 Uhr und dem 25.09.2026 gegen 08:00 Uhr kam es in 54597 Pronsfeld auf Höhe der Schulstraße 5 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Lesezeit 1 Minute

Hierbei ist vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug mit der Mauer auf dem Privatgrundstück des Anzeigenerstatters kollidiert. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich zuvor um die Schadensregulierung zu bemühen und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

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54595 Prüm
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