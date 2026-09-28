Verkehrsunfallflucht Pronsfeld

Hierbei ist vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug mit der Mauer auf dem Privatgrundstück des Anzeigenerstatters kollidiert. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich zuvor um die Schadensregulierung zu bemühen und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
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54595 Prüm
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Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
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Hierbei ist vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug mit der Mauer auf dem Privatgrundstück des Anzeigenerstatters kollidiert. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich zuvor um die Schadensregulierung zu bemühen und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.