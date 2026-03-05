Verkehrsunfallflucht - Pkw beschädigt Mauer in Hattgenstein

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Hauptstraße, kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer am Kirchplatz. In der Folge entstand an der Mauer, als auch an der hölzernen Sitzauflage Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

Pi birkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell