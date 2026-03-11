Prüm
Verkehrsunfallflucht Parkplatz Prüm
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Dienstag, 10.03.2026 in der Zeit zwischen 15:40 und 16:00 Uhr wurde ein weißer PKW auf dem Parkplatz vor dem Deichmann in Prüm beschädigt.

Es ist eine Beschädigung an der Fahrertür entstanden, vermutlich durch das Öffnen einer Tür eines daneben parkenden Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

