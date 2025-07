Verkehrsunfallflucht - Parkplatz Austraße Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!

Am 30.07.2025 im Zeitraum von 09:45 Uhr - 09:56 Uhr kam es auf dem großen Parkplatz in der Austraße neben dem B&B Hotel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei fuhr vermutlich ein Pritschenwagen beim rückwärts Ausparken gegen das Heck eines geparkten PKW's. Der Fahrzeugführer des Pritschenwagens entfernte sich im Anschluss ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per Mail piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell