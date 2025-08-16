Der geschädigte PKW war in dem o.g. Zeitraum auf der Parkfläche hinter dem Markt abgestellt. Vermutlich kollidierte der Unfallverursacher beim Ein-/Ausparken mit dem geschädigten PKW. Es entstand Sachschaden im Wert von ca 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel.: 06502 / 91570
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht Norma Parkplatz
