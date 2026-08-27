Verkehrsunfallflucht nach Verkehrsunfall in Traben-Trarbach





Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein bislang unbekannter Fahrer bzw. unbekannte Fahrerin mit einem silbernen bzw. grauen Pkw an einer Engstelle einem entgegenkommenden Pkw den Vorrang. Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen.



Ein hinter diesem Fahrzeug fahrender Pkw konnte auf die Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte in der Folge mit dem abbremsenden Fahrzeug.



Der Fahrer bzw. die Fahrerin des silbernen/grauen Pkw, welcher bzw. welche den Unfall durch die Vorrangsmissachtung ausgelöst hatte, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.



Zum flüchtigen Fahrzeug sind bislang lediglich Fragmente des amtlichen Kennzeichens bekannt.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Zell zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Tel.: 06542-98670





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