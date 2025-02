Verkehrsunfallflucht nach unzulässigem Überholen

Am Samstag, den 15.02.2025, kam es gegen 14:20 Uhr auf der B49 / A1 AS Wittlich-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.





Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens überholte hierbei einen Audi A3 unzulässig beim Verlassen der AS Wittlich-Mitte und Auffahren auf die B49 in Fahrtrichtung Wittlich. Es kam zur Kollision zwischen der rechten Seite des Kleinwagens und der linken Fahrzeugfront des Audi.



Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt nach der Kollision fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen, dem Fahrer oder dem flüchtigen dunklen Kleinwagen (mit Beschädigungen an der rechten Seite) geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

eMail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell