Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit geparktem PKW





Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße mit einem weißen Renault, möglicherweise SUV, kommend von der B 407 in Fahrtrichtung Niederkell und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hierbei wurde der Außenspiegel beider PKW beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ an der Unfallörtlichkeit seine herabgefallene Spiegelkappe und verließ diese im Anschluss unerkannt.



Hinweise zu Täter oder Tatfahrzeug nimmt die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder unter der telef. Erreichbarkeit



06503 91510



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